Kristel Kruustük ja tema ustav töökaaslane Huawei Mate 20 Pro

Kristel Kruustük (29) on inspireeriv, ettevõtlik ja aldis testima erinevaid lahendusi. Miks? Võimalusi andes saab nii Eestis kui ka USAs ettevõtet juhtiv naine osaks parimatest lahendustest, mis loovad väärtust tema igapäevaellu, aga ka teistele tarbijatele.

Tööelus mobiilirakenduste testimisega tegeleva ettevõtte Testlio kõrval otsustas Kristel üle aastate testida ka Androidi-põhist uusimat mobiiltelefoni – Huawei Mate 20 Pro.

Kristel jõudis enda eriala ja ettevõtteni, kuna talle pakkus huvi tarkvara testimine, kuid ta nägi testimises mitmeid probleeme, millele puudusid lahendused. Seetõttu otsustas ta lahendused ise luua ja sellest sündiski Eesti maailmakaardile viinud Testlio. Kuna Kristel puutub igapäevaselt kokku innovaatiliste lahendustega ning erinevate rakenduste testimine on tema kirg, oli ta kohe huvitatud Androidi-põhise absoluutse tippklassi telefoni Huawei Mate 20 Pro testimisest.

“Mobiilitestimisfirma asutajana tundus mulle Huawei kasutuselevõtt põnev võimalus. Olen varemgi katsetanud erinevaid Androidi telefone, kuid siiani pole ükski veel minuga jäänud. Olles nüüd võrrelnud enda eelmist telefoni Huawei Mate 20 Proga, leian, et funktsionaalsust ja võimekust on sellel mudelil palju ning uudishimu testida jätkub,“ selgitas Kruustük, kes nentis, et enne telefoni kasutuselevõttu uuris ta ka Huawei brändi ja ettevõtte kohta lisainfot ning veendus, et nii tema kui ka Huawei väärtused kattuvad väga palju. “Huawei on olnud innukas testima ja kasutusele võtma high-tech-lahendusi ning muutnud väga innovaatilised võimalused tarbijatele kättesaadavaks,” selgitas Kristel sarnasusi.

Huawei

Huawei Mate 20 Pro konkurentsieelis mitmete varem kasutatud telefonide ees on kindlasti kaamera ja aku vastupidavus. “Kaamera on lihtsalt WOW. Võrdlesin Mate 20 Pro-ga tehtud pilte enda endise iPhone X-iga ja vahe on väga suur. Mate 20 Pro kaamera pakub erinevaid kaamerarežiime, nagu portreefoto, mis tekitab bokeh-efekti. Lisaks on uutel telefonidel ülilainurkobjektiiv, mis annab fotodele lainurkobjektiivile iseloomuliku moonutusefekti. Ka aku vastupidavus on hämmastav, olen ilmselt üks aktiivsemaid nutitelefoni kasutajaid,“ iseloomustas noor ettevõtja, kelle sõnul vajab ta ettevõtet juhtides ning igapäevaseks suhtlemiseks telefoni keskmiselt kaks kuni neli tundi päevas.

” Huawei on olnud innukas testima ja kasutusele võtma high-tech lahendusi ning muutnud väga innovaatilised võimalused tarbijatele kättesaadavaks.

Praegu viibib noor ettevõtja San Franciscos, kus asub teine Testlio kontor, ja kulutab iga päev rongiga tööle käies tund aega, mis tähendab, et tema telefon peab olema vastupidav tihedale kasutusele. “Minu jaoks oli see suur üllatus, kui pärast pikka tööpäeva ja telefoni tihedat kasutust ei pidanud ma õhtul magama minnes telefoni laadima, Mate 20 Pro aku kestab päris kaua,“ sõnas Kruustük. Uue Mate 20 seeria aku kasutusaeg on eelkäijatega võrreldes märgatavalt pikenenud. Telefon on varustatud 4200 mAh akuga ning toetab ülikiiret SuperCharge'i laadimist. Parema ettekujutuse andmiseks – kui telefon on ühendatud SuperCharge'i adapteriga, võib seade laadida end umbkaudu 70 protsenti 30-minutilise laadimissessiooni jooksul.

Huawei

Lisaks kaamerale ja vastupidavale akule tõi Kristel välja dual-SIM-i võimaluse, mis lihtsustab tema tööreise. “Varem USAsse tööreisile tulles pidin alati SIM-kaarti vahetama ja kõnesid suunama, kuid nüüd ei pea enam sellepärast muretsema, sest saan kaht SIM-i ühes telefonis hoida. See on minu jaoks väga oluline funktsionaalne võimalus Mate 20 Pro puhul,“ kinnitas Kristel.

Kuigi Huawei Mate 20 Pro disain ja tehniline võimekus on Testlio juhti väga positiivselt üllatanud, näeb Kruustük, et tuleviku telefonid kindlasti arenevad veelgi just materjalitehnoloogiaga käsikäes. “Tõenäoliselt kasutatakse tuleviku telefonides tugevamaid viimistlusmaterjale ning ekraanid muutuvad vastupidavamaks. Lisaks võiksid akud muutuda veel kauakestvamaks uute energiaallikate toel. Loodetavasti arendatakse ka rohkem targa tehnoloogia kasutust ning integratsiooni teiste seadmetega,” ennustas Kristel, lootes, et Huawei on üks uusimate tehnoloogiate kasutuselevõtjatest.

Loe rohkem Huawei Mate 20 Pro nutitelefoni kohta siit.