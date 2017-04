Kristen Michal kommentaariks Lumani kriitikale: diagnoos on täpne

Kaubandus-Tööstuskoja esimehe Toomas Lumani pandud diagnoos on väärikale organisatsioonile omaselt täpne. Patsient nimega valitsus pole just parima tervise juures, kuid pillub lauale üha uusi makse, kommenteeris reformierakondlasest Riigikogu majanduskomisjoni liige ja eelmine majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

„Automaks, panditulumaks - sisult ettevõtte tulumaks, pakendiaktsiis - kõik aeglustavad, mitte ei anna hoogu majanduse kasvule. Pangamaks - selle maksvad kinni kõik, kes pankade teenuseid kasutavad, ega keegi ometi arvanud, et selle maksab kinni lahkete silmadega Keskerakond,“ küsis Michal. „Suhkrumaks - taas jutt muust, kui eesmärgist toidu maksustamisega korjata inimestelt raha, et seda neile tagasi jagada. Juhuks, kui keegi veel kahtles, siis võib öelda, et valitusel pole midagi anda, mida ta poleks enne kelleltki ära võtnud. Ja uus valitsus on laia joonega andja.“

„Paljud jagamisplaanidest paistavad Keskerakonnale omaselt pisut ...määritud. Linnahalli osas on Meelis Pai väited miljonite suunamisest Taavi Aasa juhisel õhus, ja kui õiguskaitseorganid seda kontrollima ei asu, tähendab, et sel teemal on juba menetlus käimas. Sest ajakirjandusest teame, et palju väiksema kaaluga väiteid menetletakse pühendumusega pea iga päev,“ jätkas Michal. „Tasuta ühistransport riigis tähendaks ehk paremat elu Sarapuu bussikonglomeraadile, kes enamikus maakondades just doteeritavat teenust pakkumas. Tallinnas ongi prügiga keeruline, kuid raskel ajal on iga miljon abiks. Need miljonid, millele valitsusel on juba saaja olemas, tulebki erinevate loosungitega kokku korjata. Sest eelarvedefitsiit sellise käitumisega paratamatu.“

„Valitsuskoalitsioon teeb kokkuvõttes valet asja ja ka valel viisil. Selle asemel, et arutada läbi ning mõjud selgeks teha, ilmuvad uued maksud nagu peidetud lihavõtteüllatusmunad maksumaksja tuppa. Pealt kena, kuniks avades hüppab sealt välja väike habemik ja sööb suhkru, laste taskuraha ja hammustab veel autrorattasegi väikse kuid sümpaatse augu. ,“ lausus ta. „Natuke aega tagasi sai selgeks, et kobarmaksuseaduse läbisurumisel rikuti reegleid, Õiguskantsler on seda põhiseadusvastaseks pidanud, ja kohtu poole teel. Uutest maksudest 6 kuud etteteatmise reeglit rikuti sisus samuti, Kaubandus Tööstuskoja esimees viitab tulevasele kohtuvaidlusele ka sel teemal. Asjaajamine maksude valdkonnas ei erine käitumisest e-valimistega või välispoliitikas, kuni võimalik aetakse erinevates auditooriumites erinevat juttu. Seda kõike on võimalik teha täpselt nii kaua, kuni koalitsioonipartnerid SDE ja IRL truult ratast ülemäge lükkavad.“