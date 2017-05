Kristen Michal: Sarapuu uudis ei üllata. Prügi hakkab lõpuks haisema

Kohalikud valimised oktoobris saavad Tallinnas umbusaldushääletuseks tänase Keskerakonna valitsuse tegemiste vastu, kirjutab reformierakondlasest riigikogu liige ja eeldatav Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal.

Sari Kriminaalne Venemaa algab alati teadaandega, et keegi ei ole süüdi kui kohus ei ole nii otsustanud. Eestistki kehtib samuti süütuse presumptsioon. Olgu see alguses öeldud.

Uudis Arvo Sarapuu kahtlusest siiski ei üllata. Prügimajandusega on pahandused Tallinnas juba pikalt. Turg on lõhutud ja üritatud endale kasulikku munitsipaalskeemi luua. Ajakirjandus, avalikkus ja opositsioon on öelnud pea iga nädal, et asi on halb. Et prügi hakkab haisema. Vihased olid ja on inimesed Nõmmel, Õismäel, Lasnamäel ja mitmes teises linnaosas. Põhjusega. Osa viis oma prügi kotiga juba munitsipaalasutuste ukse taha. Eile võttis Sarapuu asjajamise üle Taavi Aas ja korrutas sama – me teeme nagu tahame, ja kui saame, püüame seadust ka mitte rikkuda. Umbes sellises sõnastuses muuseas lõppeb tänane EPLi prügiteemaline lugu. Ja müts maha, siin on ajakirjanik taas näidanud järjekindlust asja selgitamisel.

Kuid prügi ja Arvo Sarapuu on vaid väike osa Tallinnas ja riigis Keskerakonna loodavatest probleemidest. Jüri Ratas on pikalt põigelnud vastutuse eest, justkui ta ei tunnekski Tallinna keskerakondlasi. Pole kunagi näinud, ütleb kehakeel, alati kui küsime. Tallinna TV, venekeelse propaganda tellimine – miljonid. Ühistupank – kõrge palk asjaosalistele, ei enamat. Prügimajandus, mille lõhnabukett meile suvel ja sügisel täies ulatuses avaneb.

Riigis on Keskerakond endiselt kahe näoga. Venekeelses ruumis on Yana Toomi sõber diktaator Süüriast, eestikeelsele õppele üleminek on hirmutamiseks ja noh, kellele seda NATOt vaja on, kui sõber on lähedal. Pisut ida poole. Seda kõike peegeldavad Olga Ivanova Sputniku seiklused, Oudekki Loone Tallinna mittepommitamise jutud ja Mailis Repsi flirt.. taas Sputnikuga. Vahele episoode, kus KAPO aastaraamatus korduvalt Eesti vastases mõjutustegevuses osalenud Aleksei Semjonov saab Mihhail Kõlvarti toel Tallinna aukodanikuks.

Eestikeelses ruumis, nojah. Jüri Ratas räägib riigikaitsest. Olles ise ju peaministrina riigikaitse kõrgeim juht. Ja kuidas Eesti on ikka tore. Ongi. Aga Keskerkaonnal tuleb teha valik. Kõigi kallim olla ei saa. Valida tuleb Eestile antud vande ja Kremliga tehtud leppe vahel. Kumb siis on armsam.

Mis ühendab eelarve defitsiiti viimist, uusi makse, e-riigi mahategemist, julgeolekupoliitika kahtluse alla seadmist ja korruptsiooni Tallinnas?

Üks on täna selge – sügiseste valimiste peateema on defineeritud. Linnas ja riigis toimuv on seotud. Jüri toetub Yanale ja Edgarile. Ja usaldab Kõlvartit ja Aasa, kes katavad Sarapuu tegemisi.

Kohalikud valimised oktoobris Tallinnas saavad umbusaldushääletuseks tänase Keskerakonna valitsuse tegemiste vastu. Muutus tuleb.