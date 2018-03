Kristen Michal vastuses Kadri Simsonile: majandus- ja taristuminister peaks tundma vastutust, mitte otsima õigustusi oma tegemata tööle või andmata vastustele

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastas tema ametist lahkumist nõudvatele hiidlastele, et mõistab nende muret parvlaevaliikluse suhtes ning lubab, et antud probleemiga tegeletakse. Miks seda varem ei tehtud, tuleb Simsoni sõnul petitsiooni eestvedajatel küsida endiselt majandus- ja taristuministrilt Kristen Michalilt, kes omakorda leiab, et Simson ei saa oma tööga hakkama.

"Kadri Simson tegeleb ministrina asjadega, millega ei peaks, ning jätab tegelemata sellega, millega peaks," ütles Michal.

"Selle asemel, et lobistada raha tasutud transpordiks, milles riigiraja suurim saaja on Keskerakondlane Sarapuu oma ettevõtetega, võiks Simson suhelda saarlaste ja hiidlastega. Selle asemel, et suunata riigiettevõtet sanktsioonides Venemaale raha viima, võiks majandusministri toolil istudes näidata initsiatiivi Eesti maanteede neljarajaliseks tegemisel või Tallinna-Helsingi tunneliga. Või kui need on liiga eelmise ministri nägu, siis pakkuda uusi lahendusi," torkas Michal.

Endine majandus- ja taristuminister meenutas, et 2016 aastal, kui meretase oli pikemalt anomaalselt madal, pakkusid hiidlased, eesotsas Riho Rahuojaga, et leiavad traalija, kes lahendab Rukki kanali probleemi. "Majandusministrina lubasin avalikult, et kui tuleb laev, et leiame raha. Töö algas mõne ööpäevaga. Siiamaani on mul sõpru nii Hiiu- kui Saaremaal, sest otsisime iga nädal koos lahendusi, mitte viisi kuidas probleemi ära sokutada," sõnas Michal.

Loe veel

"Kadri Simsonile on mul aga soovitus. Kas tunnistada endale, et amet on vale või hakata probleeme lahendama. Pealegi neid, kes Eestis räägivad, et nende halvas soorituses on süüdi Michal, on juba kahe käe sõrmedel. Külm kevad, kehv teleprogramm mõnel õhtul, kallima ununenud sünnipäev ja tualetis kustunud pirn on vaid sellest loetelust puudu. Sa võid inimese opositsioonist välja võtta, kuid sa ei võta opositsiooni temas välja. Keskerakond ja Kadri näitavad selliste sõnumitega, et nad ei tunne vastutust Eesti juhtidena ja võiks hakata lahkuma. Palju pole jäänud ja loodan, et muutus tuleb," oli Michal kriitiline.