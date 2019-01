Kristi Saare tulumaksu enam maksnutele: no miks sa maksuametile intressita laenu annad?

Maksude maksmine ei täida ühtki nimest just üleliia sooja tundega, kuid seda enam tekitab hämmastust nende inimeste hulk, kes annavad maksuametile kokku rohkem kui 100 miljonit eurot laenu, leiab Saare. "Ja teeniks veel intressi, ei, täiesti intressivabalt!"

Reaalsus on siiski selline, et sellest 500 000 inimesest enamikul ei ole kindlasti nii suuri ootamatuid tulusid, et maksurisk neid ähvardaks ja on niisama raha käest ära andnud, märgib investor, kes pakub välja mõned võimalused, mida selle rahaga, mis riigile intressivabalt laenuks on antud, tegelikult teha võiks.

