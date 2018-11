Kristiina Heinmets-Aigro asus ettevõtlusvastuvõtu kaitsele

Ta märkis, et Kallas peaks endise kõrge ametnikuna teadma, et peaminister ei kutsu ennast kuhugi. „Selleks tehakse mitmeid ettevalmistusi mitmel erineval tasandil, enne kui Eesti peaminister lavale astub. Kahjuks ei pannud teie vist samuti tähele, et saalis oli mitte 10, vaid 400 inimest ja paljudele sealsetele inimestele oli suur sündmus saada peaministri Jüri Ratase tunustuse osaliseks,” märkis eksmiss.

Heinmets-Aigro sõnul oli peaminister olnud väga liigutatud ettevõtlusvastuvõtu väljapeetud õhustikust ja tunnustas kõiki korraldajaid.