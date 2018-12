Kristiina Heinmets Aigro tatiste laste lasteaeda lubamise valguses: muuta tuleb väikelaste vanemate haiguslehe süsteemi

Kolme lapse emana kinnitan, et väikesed lapsed on rohkem haiged kui terved. Kõik viirused on vaja läbi põdeda ja nende hulk on lõputu. Pidevad bronhiidid, astmahood, laringiit, kopsupõletik – need on vaid mõned. Lapsed on erinevad, mõnel lapsel kulgeb viirus kergemalt, teisele lapsele tekitab see pikaajalisemaid probleeme.

Tööandja jaoks on see samuti koormav, kui pidevalt lapse haiguse tõttu töölt puuduva vanema eest peavad kohustusi täitma kolleegid või tuleb palgata lisajõude. Kui kolleegid tulevad vastu ja tööandja on toetav, siis hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates ja selle määr on 80%, millest arvutatakse maha ka tulumaks. Eriti drastiline on olukord üksikvanema jaoks, sest sissetuleku langus võib seada pere eelarve miinusesse.

Vastavalt seadusele on kõige raskemas olukorras need lapsevanemad, kelle lapsed on alustanud lasteaias käimist, sest hooldushüvitist arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Kui väikelapse vanem jääb ise haigeks, siis kehtiv süsteem on veelgi raskem. Kindlustatule ei hüvitata haiguslehe esimest kolme päeva, haiguslehe 4.–8. päevani maksab töötajale haigushüvitist tema tööandja ja alates 9. päevast maksab hüvitist haigekassa. Haigekassa makstav hüvitis on 70% kalendripäeva keskmisest tulust.

Kui esimese klassi lapse kergema haigestumise korral julgeb vanem keerulises olukorras olles jätta lapse koju, siis 3-aastast last ei ole võimalik üksi koju jätta.