Kristjan Lepik: krüptoraha on tulnud selleks, et jääda

Majandusekspert Kristjan Lepik ennustab, et keskpankade rahatrükk kahjustab traditsioonilise raha usaldusväärsust lõpuks määral, mis viib krüptoraha võidukäiguni.

Lepik ütles intervjuus ETV saatele "Terevisioon", tema jaoks on kõige põnevam asi krüptoraha bitcoini puhul selle all peituv plokiahela tehnoloogia, edastab ERR Uudised. "See on tõeline innovatsioon, mis on fantastiline ja geniaalne. Ja sinna tuumiku peale tekivadki krüptorahad."

Bitcoini praegust hinda peab Lepik liiga kõrgeks ja ta ise seda krüptoraha ei oma. "Aga kui inimesed usuvad, et bitcoin on see, milles ka seitsme aasta pärast arveldatakse, siis tänane hind on õigustatud."

Siiski on ta veendunud, et plokiahel ja krüptoraha on tulnud selleks, et jääda. "Bitcoin ei ole täiuslik ja tõenäoliselt tekib mõne aasta jooksul midagi, mis on rohkem läbi mõeldud. Tekivad uued alternatiivid ja bitcoini hind on poole aasta pärast madalam," prognoosis ta.

Bitcoini praeguse kõrge väärtuse kohta on Lepikul ka oma spekulatsioon. Ta selgitas, et traditsioonilise raha puhul on nii, et kui ühe valuuta väärtus tõuseb, siis teise oma alati langeb.