Kristjan Oad: kui Tartu Ülikool on otsustanud, et Eesti maksumaksja neile antud ressursse tuleb esmajärjekorras anda välismaalastele, siis öelgu see otse välja!

“Tartu Ülikool väidab, et neil on kohustus anda igale välisüliõpilasele ühiselamukoht. See on vale. Sisuliselt kehtis selline olukord 1. septembrini 2013, ent juba enam kui viis aastat kehtinud välismaalaste seadus ülikoolile sellist kohustust ei pane. Ega ka ükski muu seadus. Kui Tartu Ülikool on otsustanud, et Eesti maksumaksja rahastatud ülikooli ressursse tuleb esmajärjekorras anda välismaalastele, siis öelgu see otse välja,” ütles Oad.

Ettevõtluskõrgkooli tegevjuhi sõnul ei ole välisüliõpilaste selliseks eeliskohtlemiseks mingit põhjust. “Tallinnas elab enamik välisüliõpilasi ise leitud elamispinnal. Välisüliõpilased ei ole abitud, nad on täiskasvanud inimesed. Kes tõesti tahab Eestisse tulla, suudab omale ka ise elukoha leida. Kes ei suuda või ei viitsi, siis võib-olla tuleks küsida, kas sellise inimese tööeetika on Eesti ootustele vastav."

Samal ajal on Oadi sõnul igati tervitatav, et Tartu Ülikool teeb pingutusi, et välisüliõpilaste Eestisse tööle jäämist toetada. “Muidugi tuleb välisüliõpilastele tagada võimalikult suurel määral niiöelda pehme maandumine. Et inimese esmamulje Eestist oleks hea, mis soodustaks integreerumist, tööle jäämist ja siin maksude maksmist. Aga see ei tohi mitte mingil juhul toimuda Eesti üliõpilaste arvelt.”