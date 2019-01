Kristjan Rahu ja teised endised soojusetootja Utilitase omanikud ostavad Ühisteenused

Pärast omanikuvahetust jätkub Ühisteenuste igapäevane tegevus muudatusteta, kõik kliendilepingud jäävad kehtima ning ei muutu ettevõtte kontaktid ega kaubamärk.

„Oleme Ühisteenustes järjepidevalt uuenduslikesse tehnoloogiatesse investeerinud ja ehitanud sellest tugeva ettevõtte. Otsustasime nüüd omanikega sellest ärist väljuda, et G4S saaks keskenduda oma põhitegevusele, milleks on turva- ja tuleohutusteenuste ning sularahateenuste pakkumine,“ selgitas AS G4S Baltics juhatuse liige Priit Sarapuu.

AS Ühisteenused juhatuse esimees Hendo Priimägi andis tehingule positiivse hinnangu: „Ettevõtte äritegevust on alates 2007. aastast olulisel määral laiendatud. Oleme täna konkurentsivõimeline turuosaline ning olen kindel, et Ühisteenuste edasine areng on kogemustega ettevõtjate kätes.“

„AS Ühisteenused on eduka äristrateegia ja juhtimisega ettevõte ning valdkonnasiseselt paistab silma arenenud IT-lahenduste poolest,“ märkis OÜ UG Investeeringud 4,95% osakute omanik Priit Koit. „Linnastumise ajastul nõuab liikluskorraldus mugavaid ja säästlikke lahendusi ning usaldame ettevõtte tegevjuhtkonda teenuste edasiarendamises,“ selgitas ta.