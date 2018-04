Kristjan-Thor Vähi möllab kinnisvaraturul. „Kui nii võib öelda, siis tunnen nüüd, et jagan matsu”

Kinnisvararingkondades teatakse Kristjan-Thor Vähit kui kompromissitut tegijat, kellele ei-sõna sugugi ei meeldi. Intervjuus ütleb ta Ärilehele, et eks iga valdkonna tipus peab kohati armutu olema. Vähi on võtnud viimasel ajal laiemalt ette. Kohe valmib Tabasalus Pähkli Kodu elurajoon, mille müük läks hästi. Samuti on müüdud kõik korterid Nova majas, mis asub Balti jaama turu vastas. Kopad on maasse löödud Peetri alevikus, kus valmib 135 elamispinda. Vähil on veel plaane, ehkki ta peab oma peamist firmat Invegot pigem konservatiivseks. Kümne aasta eest alanud kriisist on Vähi nii mõndagi õppinud.

Enne eelmist kriisi räägiti, et Vähi tegutseb igas maailmajaos, välja arvatud Austraalia ja Antarktika. On praegugi nii?

Eks minu nime pärast kirjutati sellest. Tegijate ring oli laiem. Praegune eesmärk on Invegoga oma asja teha ja selleks peame suutma protsessi kontrollida. Tore oleks minna mõnele teisele turule, aga see peab olema orgaaniline. Peaksime sinna meeskonna tekitama, muidu teeks miinust. Kasvame Eestis. Uued projektid on Tallinnas kesklinna ümbruses, Peetris, aga ka teises linna ääres. Projekti mastaap peab olema piisavalt suur, et ära tasuks.