Kristo Käärmann: usu või ära usu, aga mind oleks äärepealt eelmiselt töökohalt vallandatud

Kohtume Käärmanniga Pariisis TransferWise’i pressiüritusel. Ajakirjanikest rohkem on Käärmann huvitatud üritusele kutsutud klientidest, kellelt hakkab kohe teenuse kvaliteedi kohta uurima: mida nad arvavad, milleks kasutavad ja kuidas saaks tööd paremaks muuta? Ühel hetkel küsib üks klient, kui tihedalt on TransferWise’iga seotud ettevõtte omanikud. Selle peale Käärmann ainult muheleb. Peamiselt brittidest ümbritsetuna paistab Käärmann selgelt välja: ta on eestlaslikult veidi ujedam ja konkreetsem kui teised, hoides teemat kõrvalekaldumast ja tuues vastustes ohtralt näiteid, et kuulajal oleks huvitav.