Kross: Hea, et E-Arsenal on riigil kaelast ära

Eerik-Niiles Kross Foto: Karl Anders Vaikla

2007. aastal E-Arsenali nõukogu juhtinud riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi sõnul polnud toona üldse eesmärk kinnistu maha müüa, kuid nüüd on hea, et Arsenal on riigi kaelast ära saanud.