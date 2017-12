Krüpto-hullus ülikoolis: kõrghariduse asemel investeeritakse bitcoini

USA ülikoole on haaranud bitcoini-hullus. Üliõpilased, kes loodavad küberrahaga kiirelt rikastuda, jätavad kõrgariduse omandamise pooleli ja asuvad kauplema.

Kui poleks bitcoini, oleks 22-aastane inseneritudeng Kyle Winstanley lõpetanud Michigani ülikooli. Läks aga vastupidi, sest kursusekaaslane lisas ta augustis krüptoraha Facebooki gruppi. "Ma olen viimasel neljal kuul teinud üle 2000 tunni uurimistööd krüptoraha kohta ja sellest on saanud minu kirg," ütles ta kursusekaaslane Spencer Porter.

Ei läinud kaua, kuniks Porteri ühiselamutuba oli muutunud Bitcoini kauplemiskohaks. Septembris panid sõbrad kokku 2200 dollarit ja investeerisid selle bitcoini. Detsembriks oli see summa kasvanud 15 000 dollarini, mille peale otsustas Winstanley tulla ülikoolist ära ja pühendada kogu oma aeg küberrahale.

Tema pole ainus näide. Järjest enam on kasvamas tudengite arv, kes on võlutud kiiresti rikastumise võimalusest, mida küberraha näiliselt pakub. Kuna bitcoini ostmine on sama lihtne, kui iga telefonimakse, siis proovivad üha rohkemad sellel volatiilsel turul kätt.

Blockchain Capital tellis oktoobris uuringu, milles küsitleti 2000 USA Y-generatsiooni noort. Selgus, et 32% osalenutest ostab tõenäoliselt järgmise viie aasta jooksul bitcoini.

Kasvava trendi raames on hakanud mitmed tipp-ülikoolid nagu Stanfordi ülikool, Berkeley ülikool ja Massachusettsi tehnoloogiainstituut pakkuma kübervaluuta teemalisi loenguid.

New Yorgi ülikooli professor David Yernecki 2014. aastal alanud kursus digitaalsest valuutast ja plokkskeemist oli üks esimesi kübervaluuta teemalisi loenguid ning ühe semestriga kasvas nõudlus nii suureks, et loeng pidi ümber kolima 350-kohalisse saali. "Uudishimu on suur, sest kõigil on soov rikastuda nii kiiresti kui võimalik," ütles professor.