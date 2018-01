Krüptokaevurid on Eesti graafikakaartidest tühjaks ostnud, tavainimestele jäävad tühjad pihud

Juba mõnda aega on maailmas valitsenud olukord, kus mängurid ja entusiastid peavad arvutipoodidest kurva näoga lahkuma, kuna mõistliku hinnaga videokaarte turult ei leia, sest need kõik on kokku ostetud krüptoraha kaevandajate poolt, kirjutab Geenius.ee.

Tõnis Lind Arvutitargast sõnas Geeniusele, et krüptoraha kaevandamine graafikakaartidega on jõudnud massideni ja turg on pea täielikult tühjaks ostetud graafikakaartidest, mis maksavad üle 200 euro. Just need kaardid on need, mille sooviks arvutisse pista ka mängurid.

Kui algselt eelistasid kogenumad kaevurid osta pigem tuntud tootjate kaarte ning nende paremate jahutustega mudeleid, siis saadavuse vähenemise, hindade tõusu ja vähemteadlike ning uute kaevandamishuviliste hulga kasvuga osteti ära kõik, mis graafikakaarti meenutab, lausus Lind.

Ka Ordi tootejuht Elmo Kramp tunnistas, et turul valitseb keeruline olukord. Ta sõnas, et kaevandamine on mõjutanud oluliselt saadavust Nvidia kaartide puhul, seda alates GTX 1060 3 GB mudelist, ning ka AMD kaartide puhul, seda alates RX570 4 GB mudelist. Niisamuti on seis nukker toiteplokkide puhul, kus saadavus on oluliselt halvenenud alates 750 W 80+ Gold mudelitest ja ka emaplaatide puhul, kus ostetakse ära plaadid, mil on 6 või rohkem PCI-e pesa.

“Kui varem oli tavaliseks tarneajaks ligikaudu nädal, maksimum kaks nädalat, siis nüüd võib teatud toodetel olla tarneaeg kuni kaks kuud,” märkis ta.