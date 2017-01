Eesti krüptoraha liidu asutajaliikme Hermes Brambati sõnul on Nanocoin fiktiivne instrument, mille ümber loodud muinasjutu abil petetakse lihtsameelsetelt välja väga suuri rahasummasid.

Brambat tuletab meelde püramiidskeemi Octacoin algust. "Postitati pilte ringrajasõidust uhkete autodega, palmide alt soojalt maalt ja glamuursetelt pidudelt, kuhu pääsevat vaid eliit - väljavalitud, kes on olnud õigel ajal õiges kohas ja kogu oma raha nende püramiidskeemi investeerinud. Kõigile investoritele lubati aastas 140% ja rohkem kasumit ning korraldati hotellides konverentse. Kahjuks oli palju ka neid inimesi, kes täiesti läbinähtavasse ja loogiliselt võimatusse skeemi oma raha lõpuks paigutasid," kirjutas Brambat oma Facebooki lehel.

"Tänaseks on Octacoin minevik nagu paljud teised püramiidskeemid selles valdkonnas. Rahad on läinud. Rikkused, majad ja glamuursed peod jäidki kaugeks soovunelmaks."

Octacoini järeltulijaks peab Brambat Nanocoini. Ärileht kirjutas viimase tooteesitlusest täna artiklis Krüptorahaga kauplejad pakuvad kiiret rikastumist ja Mehhiko liivarandu.

"Nanoclubi veebilehekülg peegeldab kogu selle skeemi sisu ideaalselt – vigases inglise keeles rikkust lubav lohakalt koostatud sisu on vürtsitatud visuaalselt keerukate digitaalmaailma sümboliseerivate piltidega. Ühte patta pannakse Bitcoin, Nanocoin ja kõik teised krüptovaluutad ning Bitcoini positiivse kuvandi varjus üritatakse näidata ka Nanocoini sama heana, kui mitte isegi paremana."

Kuigi ta usub, et Bitcoini tasub investeerida, siis tuleb Brambati sõnul silmas pidada, et Nanocoin ei ole krüptovaluuta. "Sellist äri ei ole olemas, see on püramiidskeem. Nanocoinil pole mitte midagi pistmist ühegi päris krüptovaluutaga. Tegemist on fiktiivse instrumendiga, mille ümber loodud muinasjutu abil petetakse lihtsameelsetelt välja väga suuri rahasummasid," kirjutas ta.