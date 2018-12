Krüptoraha skeem, mis tõmbas ohtralt investoreid ligi – ja siis lasi neil põleda

Umbes aasta tagasi tegid Charles ja Claudia Wildes oma krediitkaardid tühjaks ja investeerisid krüptoraha buumi tipul enam kui 40 000 dollarit uude krüptorahasse, vahendab Wall Street Journal (WSJ). Tänaseks on kogu nende raha läinud. Täpselt samamoodi on juhtunud miljonite väikeinvestoritega, kes on olnud tunnistajaks krüptorahade viimaste kuude langusele.

Küll aga ei olnud Wildesed ainult kehva ajastuse ohvrid. Krüptoraha BitConnect, millesse nad investeerisid, oli üks nendest, millel lasub tänaseks pettusekahtlus ja ettevõtet uurib USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). Küll aga ei pruugi regulaator kunagi saada oma investeeringud kaotanud inimeste raha tagasi. BitConnecti enda esindajatelt ei olnud võimalik kommentaari saada.

SEC ja riiklikud regulaatorid on viimase kahe aasta jooksul asunud uurima enam kui 90 krüptoraha juhtumit, arvestades, kui kõrgele krüptoraha kurss tõusis buumi tipus ja millise languse see viimastel kuudel läbi on teinud. Praeguseks on regulaatorid tagasi saanud üksnes 36 miljonit dollarit, mis on heausklikelt investoritelt välja petetud, selgus WSJ analüüsist.

Krüptoraha üks paeluvamaid omadusi on anonüümsus. Seetõttu oli ka SECi põhimotiiviks krüptoraha juhtumite uurimisel teha kindlaks, kas läbi krüptoraha kanalite püüakse musta raha puhtaks pesta. Bitcoini väärtus on selle aasta jooksul langenud enam kui 70%. Kui palju raha on investorid selle tõttu kaotanud, on praktiliselt võimatu hinnata.