Krüptorahadel on kehv aeg ja optimismi ei paista kuskilt

Bitcoin kukkus 9,8% ja veel hiljuti kaubeldi temaga 6422 dollarit bitcoini eest. Ka ripple, ether ja litecoin kukkusid.

Krüptofännid, kes lootsid sellele, et eina kasvav kasutajate baas viib hindu üles on saanud viimasel ajal halbu uudiseid. Business Insider kirjutas kolmapäeval, et Goldman Sachs tõmbas tagasi plaanidest luua oma krüptoraha vahetuse keskus. Platvorm ShapeShift teatas teisipäeval, et hakkab kasutajatelt küsima personaalset infot - see samm võib peletada eemale neid, kes hindavad anonüümsust.

Just Goldman Sachsi otsust peetakse aga negatiivseimaks signaaliks. Krüptoraha kiiremale arengule on piduriks kartus rahapesu, turumanipulatsioonide ja regualtsioonide puudumise üle. Coinmarketcap.com'i jälgitavate krüptorahade turuväärtus on võrreldes jaanuarikuise tipuga kukkunud 75% 204 miljardi dollari peale.

Üks analüütik ütles, et nüüd tuleb vaadata, kas bitcoini väärtus võiks kukkuda alla 5000 dollari, sest siis peaks kukkumine veelgi aktiviseeruma.