Õhtujuht Erik Nurm on ühtlasi Nanoclubi fänn ja liige. Raha ta enda sõnul fänluse eest ei saa. Foto: Madis Veltman

Krüptoraha ja salapärase kinnisvaraga äritsev Nanoclub korraldas ürituse politsei saatel.

Teisipäeva pärastlõuna. Tallinnas Hiltoni hotelli ees seisab politseibuss, hotelli sisse astudes võib näha nelja G4S-i turvameest ja hoone teisel korrusel hulganisti hotelli turvamehi. Selle põhjus on sotsiaalmeedias levivad hoiatused, et ballisaalis toimuval üritusel on relvastatud turvamehed, kes viskavad inimesi hotellist välja.