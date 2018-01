Krüptorahainvestorid sooviksid unustada koledat jaanuari

Bitcoinile tõotab jaanuar kujuneda halvimaks kuuks alates 2013. aasta detsembrist, kirjutab Bloomberg.

Täna on veel üks kauplemispäev minna, enne kui saab kuunumbrid kokku. Krüptorahadele on mõjunud halvasti regulaatorite üha suurem kirg reguleerida krüptorahasid. Lisapõntsu pani Facebook, mis teatas, et ei avalda enam krüptorahade reklaame.

Seni on bitcoini hind jaanuaris kukkunud 31 protsenti, 9817 dollarini. Rivaalide Ripple, Ethereum ja Litecoin on odavnenud vähemalt kaks protsenti.

USA toorainekauplemise üle järelevalvet teostav amet CFTC saatis 6. detsembril kohtukutsed krüptovaluutade kauplemiskeskkondadele Bitfinex ja Tether, kuna kompaniid väitsid, et nende väljastatud coinid on seotud USA dollariga.

26. jaanuaril selgus, et Jaapani krüptorahabörsilt Coincheck on varastatud rekordilised 500 miljonit dollarit.