Krüptorahapesu tõkestavad peagi karmimad seadused

Täpselt aasta ja ühe päeva eest jõustus Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uus redaktsioon, millega võeti üle ELi nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv.

Sellega loodi Eestis kaks uut krüptovaldkonda puudutavat mõistet – “virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja” ning “virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja”. Varem oli kasutusel üldisem “alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja”. Asja mõte oli veidi korrastada anarhilist krüptoraha turgu.

Nüüd on aga selgunud, et regulatsioone tuleks siiski veelgi karmistada, eile teatas finantsinspektsioon (FI), et näeb uue rahapesu riskiallikana just krüptovaradega seotud teenuseid või vastavaid kauplemisplatvorme pakkuvaid ettevõtteid.

