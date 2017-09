Kruuda nõuab Pettailt Keskerakonna garantiikirjadega seoses võlga tagasi

Oliver Kruudale kuuluv KR Juhtimisteenuse AS esitas juunis Harju maakohtusse hagi reklaamiärimees Paavo Pettai vastu, viimase sõnul on kohtuasi seotud ka Keskerakonna garantiikirjadega. Keskerakonna toonased juhtfiguurid enda kinnitusel juhtunuga kursis ei ole, kirjutab ERR.

Kohtu esindaja Janar Filippov kinnitas ERRile, et KR Juhtimisteenuse AS on tänavu juunis esitanud hagi Paavo Pettai vastu, see on menetlusse võetud, kuid istungi kuupäeva pole paika pandud.

Pettai ütles, et hagi puudutab tema vastu ühest laenulepingust tulenevalt esitatud rahalist nõuet. Täpsemalt nõude sisu või summa suurust ei tahtnud Pettai veel kommenteerida.

"Läbirääkimised on pooleli, vaatame, kuidas see laheneb," sõnas ta.

Pettai kinnitas, et kohtuasi on otsapidi seotud Keskerakonna garantiikirjadega.

Oliver Kruuda ei soovinud kohtuasja kommenteerida. "Arvan, et see on ikkagi osapoolte omavaheline asi," lausus Kruuda.