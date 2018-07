Küberintsidentide arv on aastaga hüppeliselt tõusnud

RIA küberintsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE) on poole aasta jooksul registreerinud 7785 juhtumit ehk 1500 juhtumit rohkem kui mullu samal ajal. Samas kõrge prioriteediga intsidente on registreeritud 19, mida on oluliselt vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

„Juhtumite arvu kasv ei tähenda üheselt ohtude kasvu, pigem on paranenud CERTi võimekus probleeme tuvastada ning paranenud intsidentidest raporteerimine. Samas aasta-aastalt on kasvanud interneti kasutus, andmemahud ning seonduvalt ka riskid,“ selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno. Suurem osa juhtumitest seondub Särekanno sõnul pahavaraga, sealjuures on eesmärk tavaliselt infovargus ning kasvava trendina ka seadmete üle võtmine krüptoraha kaevandamiseks. Üha enam on raporteeritud ka väga professionaalselt koostatud tegevjuhi (CEO) petukirjadest, kus asutuse raamatupidaja või juhtivtöötajate nimelt antakse korraldusi maksete tegemiseks suvalistele arvetele.

„CERT on asetanud sel aastal erilise fookuse administreerimisvigade ennetavale tuvastamisele, sest tihtipeale on kõige kriitilisemad intsidendid seotud just puuduliku administreerimisega,“ märkis Särekanno.