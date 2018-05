Küberkuritegevus nõuab inimohvreid

Ilmselt on küberrünnakute tagajärjed juba inimohvriteni viinud, kirjutab küberturvalisuse ekspert Karen K. Burns ajalehes Äripäev.

Mis on internetiäris kõige kasumlikum? Selleks ei ole Google ega Facebook, vaid küberkuritegevus, mis Computerweekly.com’i viimaste andmete järgi on väärt 1,5 triljonit dollarit aastas.

Võrdluseks: Google’i eelmise aasta käive oli 109 miljardit dollarit.

Taoliste summade juures on ilmselge, et netikuritegevus võtab üha laiemaid ja loomingulisemaid mõõtmeid ning inimohvriteni jõudmine on suure tõenäosusega juba toimunud.

Allikas: Äripäev