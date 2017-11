Küberrünnakute kindlustus hüvitab kahju, aga mitte trahve

Wannacry ja Petya lunavara nõudvad küberrünnakud, ID-kaardi kiibi turvarisk koos Uberi ja Equifaxi suguste suurettevõtete andmeleketega on toonud Eesti turule küberriskide kindlustuse. „Pigem on tegemist andmete kindlustamisega, mis on mõeldud näiteks meditsiinisektorile, riigisektorile, finantssektorile, kaubandusettevõtetele – kõigile, kes tegelevad andmetega,” ütles IIZI Kindlustusmaakler AS-i kindlustusmaakler Helen Evert.

Kindlustus hüvitab rünnakutega seotud õigusabikulud ja rahaliselt mõõdetavad kulud, kuhu kuuluvad ka klientide teavitamisele ja ettevõtte maine taastamisele minevad summad. Samuti tasuks kindlustus kurjategijate lunavaranõuded. „Muidugi esmalt soovitame politseiga kontakteeruda ja lunavara mitte tasuda,” lisas Evert.