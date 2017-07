Kuhu investeeriksid tuntud investorid ja ettevõtjad 10 000 eurot?

Mida teeksid Sina kui saaksid päevapealt 10 000 euro võrra rikkamaks? Swedbanki majandusblogi Kukkur esitas selle küsimuse tuntud Eesti investoritele ja ettevõtjatele.

10 000 euro eest saaks mõnda Eesti piirkonda osta maja, suvila või isegi 3-toalise korteri. Selle eest saaks osta ka uue auto, minna ümbermaailmareisile või annetada summa hoopis mõnele heategevusorganisatsioonile.

Ent 10 000 eurot on võimalik ka investeerida, et kasvatada sellest 10, 15 või 20 aastaga juba märksa suurem summa. Kuhu investeeriksid 10 000 eurot Eesti tuntud investorid ja ettevõtjad?

Marko Oolo, investor ja Investeerimisklubi eestvedaja

Kui ma oleksin alustav investor ja ettevõtja ning mulle langeks kätte 10 000 eurot, siis esmalt mõtleksin eesmärgile, mida soovin saavutada.

Kui eesmärk on saada miljonäriks 40 aastaga, siis ma käituksin järgmiselt: Ühe kolmandiku eest looksin endale meelerahufondi, mis on puhvriks, kui peaks tulema ootamatuid kulutusi.

Teise kolmandiku hoiaksin enda arvelduskontol. Seda raha kasutaksin enamasti õppimiseks. Ostaksin raamatuid ning ümbritseksin ennast teiste investoritega, et mõtteid vahetada ning uusi teadmisi saada. Kolmanda kolmandiku suunaksin juba finantsturule. Kõige tõenäolisemalt alustaksin hajutatud laenuportfelli loomist ühisrahastuses.

Kui aga eesmärgiks on saada miljonäriks 10-20 aastaga, siis ainuke viis sinna jõudmiseks on tegeleda ettevõtlusega. Looksin sarnaselt eelmisele juhule endale meelerahufondi. Ülejäänud raha hoiaksin arvelduskontol ning kasutaksin seda järgemööda erinevate lahenduste testimiseks, arenduskulude katmiseks ning õppimiseks.

Kristjan Hiiemaa, Erply juht

10 000 euro eest ostaksin Apple, Tesla ja Google´i aktsiaid. Alternatiivina ostaksin 20 arvutit Eesti koolidele, et arendada IT-haridust õpilaste seas.

Kristi Saare, investor ja Naisinvestorite Klubi asutaja

Enne kui raha kuskile konkreetsesse investeeringusse panna, tuleks teha kaks eelsammu: 1) natukene investeerida teadmistesse, ehk mõni investeerimisklassikasse kuuluv raamat hankida või mõnel koolitusel käia, et vältida algajate tüüpilisi vigu (vähene hajutamine, emotsionaalsed otsused, liigsed riskid jne) 2) investeerida endasse, et suurendada sissetulekut – kui mõni uus oskus või uus ettevõtmine aitaksid sul oma sissetulekut suurendada, siis läheb investeerimine edaspidi ka palju lihtsamalt, kui kapitali rohkem on.

Sealt edasi on 10 000 eurot selline summa, millega pigem tasuks konservatiivselt õppima hakata. Väikeinvestori puhul tähendab see, et kättesaadavad on põhimõtteliselt kaks varaklassi – kohaliku Balti turu aktsiad ning ühisrahastus. Mõistlik olekski portfell oma riskitaluvuse järgi nende kahe varaklassi vahel ära jaotada, ning aja jooksul õppida, mis endale rohkem meeldib.

Näiteks soetada kohalikult börsilt paar hea ajalooga dividendiaktsiat, mida pikemalt jälgida ja mida vaikselt saaks juurde osta. Lisaks paigutada väiksem osa rahast ühisrahastusse, seal näeb kiiresti ära liitintressi mõju, ning püsiva rahavoo tekkimine aitab ka motivatsiooni suurendada – kuigi alguses on igakuised intressimaksed väikesed, siis need aja jooksul suurenevad. Lisaks annab selline lihtne jaotus võimaluse oma investornärvi testida – mõne jaoks on aktsiaturud liiga tormakad, mõni ei tunne ennast laenu andes mugavalt.

Jaak Roosaare, investor ja “Rikkaks saamise Õpiku “ autor

Kui küsimus on, et kuhu investeeriksin mina hetkel 10 000 eurot (ehk siis oletada, et võidaksin loteriiga 10 000 eurot ja ei tohiks seda kulutada), siis ma rahastaksin sellega näiteks Uuesalu kinnisvaraarendust. Kui küsida, kuhu ma ideeliselt selle raha pikaajaliselt paigutaksin, siis ilmselt Berkshire Hathaway aktsiasse.

Kui aga küsida, kuhu alustav investor võiks selle raha panna, siis ilmselt jagaksin selle summa viie erineva ühisrahastusportaali vahel (Omaraha, Bondora, EstateGuru, CrowdEstate ja Mintos näiteks).

Kustas Kõiv, Bikeepi juht

Kui saaksin päevapealt 10 000 euro võtta rikkamaks, siis ei tekiks mul ühtki küsimust, kuhu see investeerida. Paneksin selle kiiresti enda ettevõttesse. Kasutaksin seda summat eelkõige just laienemiseks, nii kvaliteetse tööjõu leidmiseks kui ka välisturgudel kasvamiseks.