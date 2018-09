Kuhu jäi jutt naftatipust?

Veel kümmekond aastat tagasi levis investorite seas väga lihtne tees rahateenimise kohta: nafta saab muutuda aina kallimaks, sest varsti saabub tootmise kõrgpunkt (peak oil). See tähendab, et maailm toodab maksimaalses mahus naftat, kuid nõudlus suureneb edasi. Loodeti, et pärast haripunkti hakkab tootmismaht vähenema ja see tähendab kõrgemat hinda.