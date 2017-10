Kuhu kadusid ühe- ja kahesendised mündid?

Saksamaa roheliste parteile ei anna kuidagi rahu, miks muudkui vermitakse ühe- ja kahesendiseid münte, mis kaovad raharinglusest nagu tina tuhka.

Kuhugi on Saksamaal kadunud miljardeid peenrahamünte. Tõenäoliselt kogub neid keegi sukasäärde või need lihtsalt kaovad. Ühe- ja kahesendistes on sakslastel enam kui 220 miljonit eurot.

Saarbrücker Zeitung kirjutas, et sakslastel on enam kui 15 miljardit peenraha kõrvale pandud – kokku 220 miljoni euro väärtuses. Roheliste partei esitas Saksamaa rahandusministeeriumile küsimuse, et miks neid münte üldse vermitakse. Seni on käibele lastud 11,2 miljardit ühesendist münti. Nendest 80 protsenti on kõrvale pandud või kaotsi läinud. Sama käib 75 protsendi kahe sendiste müntide kohta, mida on toodetud 8,6 miljardit tükki, vahendab Handelsblatt.

Roheliste fraktsiooni asepresident Oliver Krischer ütles lehele, et suures koguses selliste müntide tootmisega kaasneb suur metalli- ja energiakulu. Ta soovitab võtta eeskuju Hollandist, kus ärid on kokku leppinud, et nad ei aktsepteeri enam ühe- ja kahesendiseid münte ning seetõttu on hinnad ümardatud.