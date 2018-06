Kuhu on peidetud viimane osa kuulsa kaevandaja varandusest? Segane sõnum just palju ei aita

Kuid suurem osa Swifti maetud varandusest on jäänud peidetuks. Arvatakse, et selle väärtus võib olla 100 000 dollarit või enam. Varanduse jahtijail on vaid üks juhtnööd, kuhu see varandus või osa sellest võiks maetud olla. Swift jättis nimelt ühe imeliku teate, mida tõlkida on võimatu: „1 tin box & 1 Little Bottle Boath in the saim hoal." Kui keegi suudab selle dešifreerida, siis on ta kindalsti seda kulda ka väärt.