Kuhu plaanivad legomehed suuri investeeringuid?

Fond, kes juhib mänguklotsitootja Lego miljardäride vara, plaanib suuri investeeringuid taastuvenergiasse.

Taastuvenergia, millesse investeerimist ettevõte alustas pool aastakümmet tagasi CO2 jalajälje vähendamiseks on hakanud omandama Kirkbi jaoks rohkem investeerimismõtet. Selle varahaldusfirma valitseda on 16 miljardi dollari väärtuses varasid.

„See on investeerimine,“ ütles Kirkbi juhatuse esimees Soren Thorup Sorensen Bloombergile. „Vaadates tagasi aastasse 2012 olen ma väga rahul, et nüüd on hakanud ka kasumid välja tulema.“

2017. aastal fondi kasum investeeringutest taastuvenergiasse enam kui kolmekordistus, ulatudes 398 miljoni Taani kroonini ehk 66 miljoni dollarini. Kirkbil on juba praegu osalused Saksamaa ja Suurbritannia meredes asuvates tuuleparkides, kuid Sorenseni sõnul plaanitakse laiendada tegevust mujale.

„Nüüd on headele projektidele konkurents palju tihedam,“ lausus ta. „Seetõttu vaatame ka teiste tehnoloogiate nagu palju efektiivsemaks muutunud päikeseenergia poole.“

Kirkbi juhib Lego omaniku Kjeld Kirk Kristianseni vara, kes on Taani rikkuselt teine inimene.