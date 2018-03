Kuhu raha läheb? LHV avas kuni 100% Eestisse investeeriva pensionifondi

AS LHV Varahaldus lisas oma aktiivselt juhitud pensionifondide nimistusse uue, kuni 100% Eestisse investeeriva pensionifondi LHV Pensionifond Eesti.

Eesti jaoks ainulaadse investeerimisstrateegiaga pensionifond on tugevalt seotud ühe piirkonnaga - Eestiga. Sobivate investeeringute korral paigutab fond kuni 100% varadest Eestisse, investeerides nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Arvestades Tallinna börsil kaubeldavate väärtpaberite võrdlemisi vähest hulka, investeerib fond ulatuslikult börsivälistesse varadesse.

Uue pensionifondi juhtidel Kristo Oidermaal ja Romet Enokil on Eestiga seotud investeerimisotsuste elluviimisel olnud ka seni väga suur roll. Kristo Oidermaa on keskendunud aktsiaturgudele ning kinnisvara- ja erakapitali-investeeringutele, Romet Enoki vastutusalasse kuulub krediidiriski analüüs ja võlakirjainvesteeringud.

Fondijuht Romet Enok sõnas, et LHV Pensionifond Eesti võiks pakkuda huvi kõigile, kes soovivad, et nende pensionivara saaks Eesti majanduse arengust rohkem kasu. „Meie mullu Eestisse tehtud investeeringute maht ja struktuur on andnud meile veendumuse, et koduturul on pakkuda piisavalt perspektiivikaid investeerimisvõimalusi. Tõsi, nende leidmiseks ja teostamiseks peavad pensionifondid olema ise aktiivsed. Viimasel paaril aastal Eesti investeeringuid tehes oleme kogenud rõõmustavat lumepalliefekti, sest iga uus investeering on toonud aina uusi huvilisi," lisas Enok.

„Eesti fondi investor peaks arvestama, et kuna see fond on seotud ühe piirkonnaga, tasub riskide hajutamiseks paigutada sellesse ainult osa oma pensioniks mõeldud varast," selgitas fondijuht Kristo Oidermaa. „Fondi tulemused on otseselt seotud Eesti majanduse ja siinsete ettevõtete käekäiguga. Seepärast sobib see fond eelkõige teadlikule kogujale, kes soovib osa oma üle maailma investeeritud pensionivarast Eestisse tuua," ütles Oidermaa.

LHV Varahaldus investeerib LHV Pensionifond Eesti osakutesse 1,5 miljonit eurot. Fondi tingimused, emissiooniprospekt, põhiteave ja lisainfo asuvad aadressil https://www.lhv.ee/et/pension/ii#eesti . Fondiga saab liituda internetis, pangakontoris ja LHV turustajate juures. Kui esitada osakute uude fondi üleviimise avaldus enne märtsi lõppu, jõustub üleviimine mai alguses.