Kui kallis on maailma kallim toiduaine? Summa võib jalust rabada

Maailma kallim toiduaine on Itaalia valge alba trühvel.

Trühvlid on üldse kallid, kuid need kahvatuvad Itaalia valge alba sordi ees. Neid on raske kasvatada, mis selgitab pööraselt kallist hinda. Üks Hongkongi väikeinvestor ostis naisega 1,51 kilogrammise seda sorti trühvli, makstes selle eest 160 406 USA dollarit.

Teisel kohal on kalli toidu osas portaali TheRichest andmetel Iraani erakordselt haruldane Almasi kaaviar, mis maksab 25 000 dollarit. Juba sellist kaupa müüva poe leidmine on nagu heinakuhjast nõela otsimine. Ainus pood, kus see on müügil on Caviar House & Prunier Londoni Picadilly linnaosas. Delikatessi müüakse kilokaupa ja see on pakendatud kullast valmistatud karpi. Maitsmiseks mõeldult müüakse seda ka väikeses karbis 1250 dollariga.

Kolmandal kohal on Yubari King melonid, mille eest käiakse välja 22 872 dollarit. Suveniiripoe ja kalarestorani omanik ostis selle ligi 23 000 dollari eest.