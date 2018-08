Kui kaugtöö paneb ikka veel imestunult kulmu kergitama, loe nõuandeid ja saa kaugtöö profiks

Põhjus, miks töötajad kaugtöö ja teisi uudsete tööviiside vorme niivõrd kõrgelt hindavad peitubki selles, et nad saavad sujuvamalt ühendada töö- ja eraelu. See loob võimaluse oma tööpäev jagada nii, nagu kõige efektiivsem parajasti tundub. Elame kliimas, kus päikesekiiri jagub loetud päevadeks (välja arvatud käesolev suvi ning töökaaslastel ei ole vahet, kas saad oma töölõigu valmis päeval kell 14 või õhtul kell 22. Seega, miks istuda kõige ilusamal ajal toas arvuti taga? Kui inimesel on mõtestatud mõõdikud ning ta tahab oma tööd teha ja mõistab, et tema taha ei tohi kellegi teise töö seisma jääda – siis täiskasvanud inimene tunneb kella ja kalendrit ning suudab ise otsustada, millal töö on kõige viljakam ning milline osa ajast kulutada iseendale ja perele. Samas, kui inimene ei taha oma tööd teha või ta ei saa päris täpselt aru, miks seda vaja on, siis võib ju teda 9 – 17 arvuti taga jõuga kinni hoida, kuid ega produktiivsus sellest ei kasva.

Töö asukoht ei muuda eesmärke – ole kindel, et need on olemas!

Kaugtöö oma olemuselt tähendab seda, et asukoht, kust tööd tehakse, ei ole oluline. Oluline on, et kaugtöötajaga kokku puutuvad töökaaslased või koostööpartnerid teaksid, et füüsiline eemalolek ei tähenda tööst kõrvale jäämist. Töö jätkub ka kontoriseinte vahelt väljaspool, ikka eesmärgistatult ja kindlate objektiivsete mõõdikute alusel. Ükski töötaja ei saa teha oma tööd ilma, et ta teadvustaks, mis on tema fookus ning kuidas õnnestumist hinnatakse.

Pilv kaotab vahemaad – vali vaid sobiv välja!

Enne kaugtööle asumist veendu, et koduse lauaarvutiga või sülearvutiga pääseb tõrgeteta töömaterjalidele ligi. Suuremates ettevõtetes on sisevõrku pääsemiseks kasutusel VPN-ühendused, seega tuleks uurida, kas kõik vajalikud õigused ja paroolid on olemas. Juhul, kui eraldi turvatud sisevõrku ettevõttes kasutusel ei ole, siis tulevad edukalt appi ühised pilveruumid (näiteks Office 365 Pilvekontor). Väga hästi sobivad andmete hoidmiseks ka Google Drive ja Dropbox. Kõik need lahendused tuleb läbi katsetada ja testida enne kusagile geograafiliselt kaugele suundumist. Paberil tunduvad kõik lahendused väga loogilised ja lihtsad – aga iga bit ja bait tasub enne kaugtööle asumist iseseisvalt läbi testida ja veenduda, et kõik töötab. Sest nagu me kõik ju teame, kurat peitub pisiasjades.

Ladus suhtlus on koostöö aluseks – vali sobivad video- ja kõnesuhtlusprogrammid

Sujuva töö tegemise aluseks on suhtlus. Distantsilt töötamine ei tohiks takistada kellegagi ühenduse saamist. Seega on enne kaugtööga alustamist väga oluline kokku leppida, milliseid suhtlusvahendeid kasutatakse. Kui koosolekuid ja nõupidamisi on rohkem, tuleks valida kõikidele osapooltele sobiv

video- ja/või ekraani jagamise tarkvara. Tasuta rakendustest on levinud Google Hangouts või JoinMe. Tasulistest versioonidest kasutatakse näiteks lahendusi nagu Skype For Business, GoToMeeting või Videra. Niisama videovestluseks sobib tänapäeval ideaalselt ka Facebooki videokõne (sh ka grupivestluseks).

Kriitiline pilk töövahenditele – kas kõik vajalik on sinuga kaasas?

Kui kontoris on kõik vajalikud töövahendid käe-jala juures, siis tasub mõelda, kas need on olemas ka seal, kus kaugtööd tehakse. Mida vaja läheb, sõltub suurel määral töö iseloomust. Kui töö on valdavalt iseseisvat laadi ning aeg-ajalt teistega kooskõlastamist vajav (näiteks raamatupidajad, analüütikud, programmeerijad, kliendikirjadele/päringutele vastajad jne), siis tuleb kontoris kriitilise pilguga vaadata, milliseid töövahendeid vaja läheb. Tihti piisab suuremast monitorist, klaviatuurist, hiirest ning märkmepaberitest. Kui aga suhtlust ja liikumist on rohkem, tuleb mõelda järgmisele: