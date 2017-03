Foto: LV

Louis Vuittoni moemaja tuli välja iPhone'i telefoniümbrisega, mille eest saab maksta röögatut hinda. Ümbris on tehtud krokodillinahast ning viimistletud metallist äärtega ning mõõtudelt on see 5500 dollarit maksev kate iPhone 7 ja 7 Plusile.