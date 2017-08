Kui palju kasvab poksilegendi Floyd Mayweatheri vara peale hiigelmatši?

Laupäeval toimuva Mayweather vs McGregor matši järel kasvavad hüppeliselt mõlema mehe varad, kuid nagu paljud arvasid, paneb Mayweather suurema summa enda taskusse.

Enam kui 20-aastase karjääriga Floyd Mayweatheri vara väärtus on hetkel ligikaudu 400 miljonit dollarit. Samas on mehe kannul käinud USA maksuamet, kes nõuab talt 22,2 miljonit dollarit tasumata maksude eest, kirjutab Celebrity Net Worth.

Võlad pärinevad aastast 2015, mil Mayweather teenis oma suurima palgatšeki, kui astus ringi Manny Pacquiaoga. Poksija ise väidab, et tal pole piisavalt likviidset vara, et maksuvõlga katta ning tema advokaadid on lubanud tasuda arved laupäevase matši tulust.

Hetkel arvatakse, et Mayweather teenib laupäeval ligikaudu 300 miljonit dollarit. Peale maksude maksmist jääks mehele kätte 180 miljonit dollarit ning kui maksuamet oma osa välja nõuab, teeniks Mayweather kokku 160 miljonit dollarit.

Lisades selle summa tema olemasolevale 400 miljonile dollarile, kõnniks mees minema varaga, mille väärtus on kokku 560 miljonit dollarit.