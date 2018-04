Kui palju on eestlastel keskmiselt rahakotis raha?

Sularahaautomaatide arv on Eestis viimase kümne aastaga viiendiku võrra kahanenud, kuid automaadist sularaha väljavõtmise tehingute arv on selle ajaga vähenenud veel rohkem ehk 31%. Sularahaautomaatide käive aga on suurenenud 15%, mis tähendab, et inimesed võtavad korraga välja suuremaid summasid. 2009. aastal võtsid eraisikud Eestis korraga välja keskmiselt 56 eurot, kuid selle aasta esimeses kvartalis juba 94 eurot.

Loe veel