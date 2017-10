Kui palju on Harvey Weinstein väärt ja kui palju ta kaotada võib?

Celebrity Networth arvutas kokku, kui palju on väärt seksuaalse ahistamise skandaali langenud produtsendi vara ning kui palju võib ta kaotada potentsiaalse kohtuasja ja sisse antud lahutusega.

Hetkel peetakse Weinsteini vara väärtuseks ligikaudu 300 miljonit dollarit, mille hulka kuulub 21% osalus firmas The Weinstein Company. Praeguseks pole veel selge, mis tema osalusest saab - kas ta vend Bob Weinstein peab selle välja ostma või lüüakse Harvey lihtsalt omanike ringist välja.

Harvey Weinstein on abielus eduka disaineri Georgina Chapmaniga, kes valmistab staaridele kleite punase vaiba ürituste jaoks. Naise edu taga näevad paljud just tema produtsendist abikaasat, kes väidetavalt sundis näitlejannasid oma naise loomingut kandma.

Paarike teatas alles mõned päevad tagasi lahutusest, mille tagajärjel läheb jagamisele kogu vara, mida Harvey on teeninud viimase kümne aasta jooksul. Teise põmntsu paneb produtsendi rahakotile kohtuskäimine. Kokkuvõttes arvatakse, et nii lahutus, kui kohtusüüdistus lähevad mehele kokku maksma 100 miljonit dollarit.