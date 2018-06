Kui palju raha makstakse? Informaatikaõpetajate puudus paneb ülikooli tudengitele eristipendiumi tasuma

Tallinna Ülikooli (TLÜ) digitehnoloogiate instituut taasavab sel sügisel informaatikaõpetajate magistriõppe, seoses kasvava vajadusega suure hulga uute, innovaatiliste ja hea ettevalmistusega informaatikaõpetajate järele. Instituut maksab tudengitele igakuist õppestipendiumi.

Sel nädalal värskelt "Informaatika õpetaja, kooli infojuht" erialale kandideerinud Mikk Oadi julgustas õppekava valima mitu tõsiasja. "Lisaks sellele, et õpetaja elukutset väärtustatakse üha enam ja õpetamine ise on muutunud rohkem õpilaskeskseks, said minu jaoks määravaks ka antud erialale loodud väga head tingimused nii Eesti riigi kui ka Tallinna Ülikooli poolt, " rääkis tulevane magistrant Oad. "Olen tegelenud erinevate IT-alaste projektidega ja seetõttu tean, kui oluline on ka õppe-eesmärke saavutamiseks luua innovaatiline ja toetav õpikeskkond koos moodsate meetoditega. Ülikooli õppelaborid ja stipendiumisüsteem seda just võimaldab," sõnas Oad.

Seni veel tagasihoidliku juhendamiskogemusega Oadi motiveerib, et kiiresti arenevas IT valdkonnas ei saa kunagi jääda mugavustsooni ja õpetaja rollis peab alati ajaga sammu pidama. "Õpetamine on midagi, milleni olen ise aegamööda jõudnud. Sisemise motivatsioonita ei pruugi see olla paraku võimalik. Kuna ka noortel on suur huvi digiteemade vastu, siis usun, et tulevikus saan õpilastega ainetundides baasteadmiste andmise kõrval arendada ka põnevaid projekte," rääkis Oad tulevikuootustest.