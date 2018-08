Kui palju raha on vaja pensionile jäämiseks?

Tulevikule mõtlevad inimesed tabavad end arutlemast, et kui palju on tarvis raha pensionipõlveks. See sõltub peamiselt vaid kahest asjast, kirjutab Business Insider.

Üks asi on enne pensioniiga pensionile jäämine ja hoopis teine selline pensionile minek, kus rahast peab jätkuma kogu eluks. Tänu inflatsioonile pole ka enam miljon dollarit päris see mis ta varem oli.

Kaks asja, millest oleneb palju raha on pensionile jäämiseks vaja, on enda elamise kulud ja potentsiaalne muu tulu ja investeeringute kasv. Levinud on sellised jutud, kus ise miljoni teeninud inimene läks juba 30ndaes pensionile või et lumehelbekesed jäid pensionile pärast seitset tööaastat. Sellised pealkirjad tekitavad küsimuse, et kuidas nad küll seda tegid? Ja kui palju raha on selleks tarvis?

Varakult pensionile jäämine nõuab hoolsust, planeerimist, strateegiat ja ka mõnda muutust elustiilis. Ajakiri Times prognoosis 2016. aastal, et miljonist dollarist säästudest jääb kolme protsendise inflatsiooni juures 40 aastaga järele ostujõudu kõigest 306 000 dollarit tänases väärtuses.

Enda elamise kuludel on oluline roll elukohal. New Yorgis või Los Angelesese on elamiskulu palju kõrgem kui näiteks Wichitas. Madalamate kuludega kohas elamine võimaldab väiksemate kuludega raha säästa.