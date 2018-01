Kui palju sina Eesti riigieelarvesse panustad? Uus kalkulaator võimaldab seda teada saada

Alates sellest nädalast on avatud uus veebileht, kus iga Eesti inimene saab välja arvutada enda ja oma praeguste või planeeritavate laste rahalise panuse Eesti riigieelarvesse kuni aastani 2060.

„Mudelit ajendas looma see, et kodus lapsi kasvatavad vanemad ei ole Eesti ühiskonnas piisavalt väärtustatud," rääkis mudeli välja töötanud IT ettevõtja Kristjan Järvan. „Mudeli koostamisel võtsime aluseks riiklikud pikaajalised majandusprognoosid, sealhulgas keskmise palga, pensioni ja mitmed teised näitajad, et saada võimalikult adekvaatne tulemus. Arvutuste järgi on näha, et mida rohkem on inimesel lapsi, seda kasulikum see riigile tulevikus on. Igast lapsest kasvab edaspidi potentsiaalne maksumaksja, lastega inimene toob riigile kordades rohkem tulu kui inimene, kellel lapsi ei ole."

Kristjan Järvani sõnul on täna umbes pooled eestlaste lastest pärit kolme- ja enamalapselistest peredest. „Suurte perede igapäevane elukvaliteet on tihti keskmisest madalam ning majanduslikud võimalused kehvad. Ometi hakkavad just nende perede lapsed tulevikus oma maksurahadega üleval pidama avalikku sektorit ja riigi majanduskeskkonda. Selliste perede toetamine tänasel päeval on riigi investeering iseenda paremasse tulevikku. Majandusliku jätkusuutlikkuse mõttes peaks meie riigi jaoks kõige olulisem teema olema see, kuidas meil sünniks rohkem lapsi."

„Praegu saame arvutusmudelit kasutades näha eeldatavaid tulemusi kuni aastani 2060, kuna sinnani ulatuvad Rahandusministeeriumi prognoosid SKP, hõivatud rahvastiku, keskmise palga, pensioni ja muude eeldusandmete osas," selgitas TÜ majandusprofessor Raul Eamets, kes kuulus mudelit ettevalmistavasse töögruppi. „Kui arvestame keskmist rahvastiku aktiivsust ja keskmist palka tulevikus, saame teada, kui palju toob riigieelarvesse sisse tänasel päeval

Näide 1: 1972. aastal sündinud inimene, kes sisenes tööturule keskmiselt 22 aastasena ning saab kogu elu jooksul keskmist palka, on aastaks 2060 toonud riigile tulu 461 763 eurot. Kui samal inimesel oleks aastal 1992 sündinud laps, oleks see laps aastaks 2060 teeninud riigieelarve tuludesse 1 094 959 eurot, ehk 2,4 korda rohkem kui lapsevanem. Lisades teise lapse, kes on sündinud näiteks aastal 1993, saame kahe lapse tuluks kokku 2 221 479 eurot. Seda on 4,8 korda enam kui vanem ise riigile sisse tooks.

Näide 2: 1976. a. sündinud kodune ema, kellel on neli last (sündinud aastatel 2000, 2003, 2006 ja 2009), on aastaks 2060 toonud ühiskonnale tulusid 5,26 miljonit eurot. Kui seesama naine oleks kolmandast ja neljandast lapsest karjääri nimel loobunud, peaks sama tulemuse saavutamiseks tema tänane brutokuupalk olema 5360 eurot, ehk ca 4,5-korda kõrgem Eesti keskmisest.

„Kui pidevalt kõlavad üleskutsed soodustada noorte emade tööjõuturule naasmist, siis eeltoodud arvudest nähtub sootuks vastupidine," ütles professor Eamets. „Pikemas perspektiivis peaks olema riigi huvides, et noor ema ei naaseks tööjõuturule enne kolmanda lapse sündi."