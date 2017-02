Kui palju sina osta saaks? Rikkurite paradiisis on kinnisvara hinnad üle mõistuse

Monaco on rikaste ja ilusate kants. Tavaline inimene võib sealsest kinnisvarast vaid unistada. Ehk oleks see reaalne siis, kui saaks osta 2- või 3-ruutmeetriseid pindu. Bloomberg kirjutab, et Monacos on püstitatud uus hinnarekord.

Nimelt on Monacos pandud kokku esialgne statistika ning selgub, et seal maksis eelmisel aastal ruutmeeter kinnisvara keskmiselt 41 420 eurot. Kasv oli lausa 15 protsenti. See on rohkem kui kaks korda kõrgem kui Manhattanil või luksuspinnad Londonis. Peaaegu pooled 33 uuest kodust, mis Monacos 2016. aastal osteti, maksid üle 10 miljoni euro. Pindi Kinnisvara viimaste andmete kohaselt oli Eesti suurema linna tehingute kaalutud keskmiseks hinnaks oli 1305 eurot ruutmeetri eest. Seda siis jaanuaris. Detsembris tehti uus absoluutne Eesti rekord 1424 eurot ruutmeetri eest. Loe veel: Share Tweet