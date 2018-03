Kui rikas mees oli täna öösel lahkunud Stephen Hawking?

Stephen Hawking (76) lahkus meie seast täna öösel, aga kas tuntud teadlane ja professor oli rikas mees või mitte?

Stephen Hawking võib olla üks inimkonna ajaloo targemaid päid, aga kas see väljendus ka tema rahakotis? Ta teenis kindlasti nii professori kui teadlasena ning tema raamat „A Brief History of Time" (1988) oli suur menuk. Aga raamatuid on ta koostanud palju.

Erinevatel andmetel oli Hawkingil surres hinge taga 20 miljonit dollarit. Üks osa sellest on tulnud just raamatutega. Ta oli ka Cambridge Ülikooli Teoreetilise Kosmoloogia Keskuse direktor.

Inverse andmetel on see kõik tähendanud ka suuri summasid nii kõnede eest kui ka auhindadena. Üks selline on Fundamental Physics Prize, mis tõi talle 3 miljonit dollarit peo peale.

Hawking osales ka mitmetes telesarjades, kus mängis iseennast. Näiteks Simpsonites 1999. aastal. Lisaks on teda nähtud Futuramas, Isa Tedis ja Suure Paugu Teoorias. Tema häält on kasutatud mujalgi.

Hawkingist tehti 2014. aastal film, mil nimeks Theory of Everything. Peaosa Oscari võitis tema kehastamise eest Eddie Redmayne.