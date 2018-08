Kui rikas oleks Steve Jobs ajal kui Apple'i turuväärtus on triljon dollarit?

Sel nädalal ületas Apple esimese USA ettevõttena maagilise triljoni dollari turuväärtuse joone.

Apple'i kontodel üle maailma on 250 miljardit dollarit. See on eriti suur saavutus arvestades seda, et 1997. aastal oli ettevõte pankroti äärel. Kuid kui rikas oleks Apple'i surnud asutaja Steve Jobs, kui ettevõte on väärt triljon dollarit?

Kui Steve Jobs 2011. aasta oktoobris suri, ulatus tema rikkus 10,5 miljardi dollarini. Surmapäeval liikus aktsia 54 dollari kandis. Kui Apple'i aktsiahind tegi rekordi, maksis aktsia 207,05 dollarit. Lihtne arvutus ütleks, et ta oleks neli korda rikkam, kuid see on vale, kirjutab Celebritynetworth. Uskuge või mitte, kuid surma ajal polnud enamuses Jobsi varandusel mingit pistmist Apple'iga.

Steve Jobs, Steve Wozniak ja Ronald Wayne asutasid ettevõtte 1976. aastal. Ettevõte läks börsile 1980. aastal. Esimesel kauplemispäeval tõusis kompanii väärtus saja miljoni dollarini. Aastakäive jõudis esmakordselt miljardi dollarini 1982. aastal.