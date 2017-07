Kui rikas on Eestit külastav Mike Pence? Trumpi meeskonna kontekstis on tegemist kehvikuga

USA asepresident Mike Pence paistab silma pigem väga konservatiivsete või pisut kummalistegi ideede ja põhimõtetega kui rikkusega. Isikliku rikkuse kaudu saab nimelt iseloomustada enamikku Trumpi administratsioonist, kuid mitte Pence'i.

Kui Forbes kirjutas, et Trumpi administratsiooni põhimõtteks on justkui paigutada kõrgetele kohtadele rikkaid sõpru - kelle varade väärtus on kokku ca 4,3 miljardit dollarit - ja mõne varandust mõõdetaksegi tõesti miljardites, siis Pence'i varanduslikku seisu hinnatakse 800 000 dollarile.

58-aastane Pence ei ole isegi majaomanik - Indiana kubernerina elas ta tema ametipositsioonile ette nähtud residentsis ning kolis seejärel asepresidendile mõeldud elukohta Washington DC's. Seevastu on Forbesi andmetel kolme lapse isal Pence'il õppelaenu võlgasid vähemalt 105 000 dollari ulatuses.

Demokraatidest iiri katoliiklaste perre sündinud, 1980-ndatel vabariiklaste toetajaks ja evangeelse megakiriku rüppe pöördunud Pence paistab silma sellega, et ilmub haruharva avalikkuse ette ilma oma naiseta. Eestissegi tulevad nad koos. Abikaasa Karen on tema usukaaslane ja kuulunud alati mehe lähimate nõuandjate hulka. Ajal, kui Mike Pence oli Indiana kuberner (2012-2016), tehti suisa midagi enneolematut - seati sisse osariigi esimese leedi kabinet.

Pence'i poliitilistest veendumustest loe pikemalt selle nädala LP-st.