Kui tõsi see ikkagi on – edukad inimesed ärkavad hommikul kell 4?

Ühtlasi toodi välja, et on väga kitsarinnaline mõõta inimeste edu selle järgi, kas nad tulevad üles hommikul kell 4 või mitte. Sellest olulisem on, et inimesel oleks piisavalt hea ööuni, sest sellest sõltuvad otseselt tema vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis.

Ka rõhutas selle kommentaari kirjutaja, et edu võrdustamine tööga või produktiivsusega on tänapäeval muutunud nii laialt levinud arusaamaks, et see teeb kurvaks, mistõttu ei tohiks inimesed selliste müütide survele alluda.

Oli ka neid, kes ütlesid, et hoolimata sellest, et nad ärkavad kell 4 hommikul, ei ole nad ei edukad ega ka õnnelikud. Üks inimene märkis lausa, et ta põeb kliinilist depressiooni. Ka märgiti, et see, et edukad inimesed ise ütlevad, et nad tõusevad kell 4 hommikul, ei pruugi nii olla. Ja võib-olla on neil üldse mingi tervisega seotud olukord, mis sunnib seda tegema.