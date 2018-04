Kui viin enam ei tõmba, saab Eesti vähem soomlaste raha

Foto: Andres Putting

Kärudega alkoholi Eestist Soome vedamine on taandumas. Mõne aastaga on see kahanenud 12 protsenti. Kui 2014. aastal tõi Eestit külastanud soomlastest alkoholi kaasa veel 81 protsenti, siis eelmisel aastal veel vaid 69 protsenti.