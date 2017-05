Kuidas Eesti noored oma rahaasju planeerivad? Milline on vanemate peamine viga?

Foto on illustratiivne Foto: Meisi Volt

Noorte teadliku rahatarkuse kujundamisel mängib olulist rolli pere. Positiivne on see, et 83 protsenti Eesti noortest planeerib teadlikult oma taskuraha. Sõprade nõu, kuidas on mõistlik oma rahaasju planeerida, kuulab 20 protsenti noortest. Õpetajate soovitusi arvestab ainult 1 protsent küsitletutest, selgus SEB poolt ligi 1000 Eesti 12- kuni 19-aastaste noorte seas läbi viidud uuringust.