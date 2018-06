Kuidas Eesti teed maailma mastaabis paistavad? Seis ei olegi nii halb, aga Leedu on parem

Saksamaa on 15.kohal ning talle järgneb Hispaania

Leedu on edetabelis meie ees 37.kohal. Mõlema riigi punktisumma on seitsmest võimalikust 4,7. Seejuures tuleb märkida, et Leedu teede kvaliteet on halvenev, samas kui Eestil läheb see järjest paremaks.

Meie lõunanaabrid lätlased on oma teede kvaliteedilt aga 107.kohal, Venemaa 114. kohal.