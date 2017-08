Kuidas ehitada oma äri üles nii, et puhkusele minnes see kokku ei kukuks?

Palju väikeettevõtjad ei julge puhkust võtta, kuna kardavad, et töötajad ei saa tööga hakkama ja firma läheb allamäge. Järgides viit lihtsat reeglit, võid puhkusel rahulikult hingata.

Esiteks - ehita üles positiivse töökultuuriga ettevõte, kus igal töötajal on selge vastutus. Üks ettevõtja räägib: "Me anname igale töötajale üsna vabad käed ülesannete täitmiseks. Samas on paigas ka selged reeglid, mida hädaolukordades teha. Kui ma olen paar päeva või isegi mitu nädalat eemal, saavad nad firma juhtimisega sama hästi hakkama kui mina."

Teiseks - vali tööle õiged inimesed. Maulik Patel räägib: "Meie kliendid on väga üllatunud kui saavad teada, et hoopis mina olen firma juht, kuna meie töötajad on nii pühendunud. Seetõttu ei ole mul ka puhkuse ajal vaja närvitseda."

Kolmas reegel - tee täpselt selgeks, mida tahad. Enne puhkusele minekut pane paika müüki, kasuminäitajaid ja muud puudutavad selged eesmärgid. Siis ei saa töötajad pärast ennast välja vabandada sellega, et ei teadnud su soove.

Neljandaks - ole vajadusel alati kättesaadav. See ei tähenda obsessiivset meilide lugemist, vaid seda, et kui töötajatel tõesti abi vaja on, saavad nad su kätte.

Ja lõpetuseks - töötajate raske töö peab saama väärilise tasu. See ei pea tingimata olema rahaline - ka pudel head veini võib olla motivaator.