Kuidas finantseerida ettevõtte sõidukeid?

Muutunud tarbimisühiskonnas on laienenud ettevõtete sõidukite finantseerimisvõimalused – tavaliisingu kõrval on järjest enam ettevõtteid kasutamas ka täisteenusliisingut või hoopis kohustustevabamat pikaajalist autorenti. Sõiduki liisimine ja rentimine on kaks selgelt erinevat finantstehingut, mis hõlmavad erisuguseid kohustusi ja ootusi, kuid mis sageli siiski segadust tekitavad.

Rahvusvahelise autorendi ettevõtte AVIS Eesti müügi- ja turundusjuhi Villi Tõldi hinnangul on näha, et ettevõtted liiguvad üha enam täisteenusliisingu suunas ja ka järjest rohkem kasutatakse pikaajalist rentimise võimalust. Tõld tõi välja peamised küsimused, millele vastuseid otsides on võimalik valida endale sobilik sõiduki kasutamise viis.



Kui pikalt sõidukit kasutada?

Suurim erinevus auto rentimisel ja liisimisel on kasutamise aeg. “Liisimist tasub eelistada pikemaajaliseks sõiduki tarvituseks, kui ettevõttel on plaan ärisõidukeid kauemaks perioodiks kasutusele võtta,” selgitas Tõld, lisades, et tavaliisingu kasuks tasub otsustada, kui soovitakse sõidukit omada, täisteenusliisingu või pikaajalise rendi kasuks, kui sõidukit soovitakse kasutada kui teenust ehk igapäevaselt autot kasutada, kuid jättes hoolduskohustused teenuse pakkujale ning n-ö loobudes omandist.

“Rendiautol on liisinguperioodist tunduvalt lühem kasutusperiood, kuid paljud suuremad autorendiettevõtted pakuvad ka pikaajalist autorenti, kus auto rentimine toimub ilma keeruliste lepinguteta ja vabatagastusega,” tutvustas Tõld erinevaid auto rentimise võimalusi.



Kes saab sõiduki omanikuks?

Tavaliisingu lõppemisel saab rentnikust auto omanik. “Täisteenusliisingu puhul on liisinguperioodi lõppedes võimalik jätkata samadel või parematel tingimustel liisingumaksega, saades asemele samaväärne uus sõiduk, mis vastab ettevõtte vajadustele,” sõnas ta, rõhutades, et kuna tarbimisühiskond liigub järjest enam just teenusekesksele tarbimisele, siis on sõiduki omamine täiendav kohustus ettevõttele. Lisaks on täisteenusliisingu puhul võimalus soovi ja kokkulepitud tingimuste alusel auto ka endale osta. Rentimisel antud võimalust aga pole ning makstakse ainult kasutusperioodi eest.



Automüüja või –rentija?

Auto liisimine toimub üldjuhul autofirmade esindustes ning auto rentimine rendiettevõtete rendikontorist. Autofirmade esindused tegelevad küll esmajoones sõidukite müügiga, kuid pakuvad samuti ka liisingu võimalust ning mõnel juhul ka autorenti.

Rendifirmadel on aga autod ainueesmärgiga neid välja rentida. Tõld sõnas, et rentimisteenuse kasutamise põhjused on erinevad – paljud ettevõtted rendivad ametisõidukeid, lisaks on teenust mugav kasutada komandeeringus või puhkusel olles või kui enda auto on paranduses. “Ametisõidukite puhul minnakse üha enam üle täisteenusliisingule, mis pakub kliendil kulude läbipaistvust, ajalist kokkuhoidu sõidukite ostu-, kasutus- ning tagastusprotsessis ning suuremat mugavust,“ tutvustas müügi- ja turundusjuht kasvavat liisingutrendi. Iga aastaga kasutab aina rohkem ettevõtteid oma autopargi puhul täisteenusliisingut, optimeerides niimoodi oma kulutusi ja keskendudes nende põhiärile.

Milline on teenusepõhine kindlustuse katvus?

Kui liisitud auto puhul on kohustuslik kasko- ja liikluskindlustus, siis rendiauto on enamasti kaetud baaskindlustusega ning lisaks tuleb otsustada, kas võtta juurde näiteks avariikindlustus, varguskindlustus või täiskindlustus.

”Kui võrrelda aga tavaliisingut täisteenusliisinguga, siis saab klient samaväärse kuumakse juures rohkem, kuna lisaks sõidukile ja kindlustustele katab kuumakse ka autode korralised hooldused, ööpäevaringse abi, rehvivahetused ja muud kokkulepitud teenused,” selgitas Tõld.

Kui lai on sõidukite valik?

“Kui tavaliisingusse saab võtta ükskõik millise uue sõiduki, siis täisteenusliisingu puhul aitab teenusepakkuja valida ettevõtte soovidele ja vajadustele vastava sõiduki, mis arvestab ka kasutamise funktsioone,” võrdles ta, rõhutades, et täisteenusliising aitab kindlasti optimeerida ettevõtte autoparkidega seotud kulutusi.

“Rendisõidukite valik sõltub aga teenusepakkuja rendiautode pargist – erinevad rendiettevõtted pakuvad enda sõidukipargis nii väiksest ja ökonoomset sõidukit linnaliikluses kasutamiseks kui ka luksuslikku sedaanini ärikohtumisteks,” kirjeldas Tõld. Tihedal rentimisperioodil võib muidugi juhtuda, et soovitud auto on juba välja renditud, kuid selle vastu aitab soovitud sõiduki varakult ette broneerimine.

Valides liisimise või rentimise vahel, tuleks esmalt selgeks teha oma eesmärgid – kui pikaks ajaks on soov sõidukit kasutada ning mis on pikaajalised plaanid seoses autoga. Kindlasti tasub hoolikalt tutvuda ka teenuste erinevate tingimuste ning kohustustega.